МВФ спрогнозував рекордне падіння економіки Росії

Міжнародний валютний фонд (МВФ) прогнозує падіння російської економіки внаслідок розв’язаної проти України війни та санкцій на 8,5% у 2022 році та на 2,3% – у 2023 році.

Про це йдеться в оновленому Світовому економічному огляді Міжнародного валютного фонду.

У січні МВФ прогнозував зростання економіки Росії у 2022 році на 2,8%, у 2023 році – на 2,1%.

Як відзначає російський Інтерфакс, падіння економіки РФ у 2022 році може стати рекордним за останні чверть століття. Найгіршим для економіки РФ роком за цей період був 2009 рік, коли на тлі світової фінансової кризи її ВВП знизився на 7,8%. У рік дефолту, 1998 року, економіка Росії впала на 5,3%.

МВФ також прогнозує зростання споживчих цін в РФ у 2022 році на рівні 21,3%, у 2023 році – ще на 14,4%.

Загалом МВФ погіршив прогноз зростання світової економіки у 2022 році до 3,6% порівняно із оцінкою у 4,4% у січні.

Як повідомлялося, російська влада прогнозує падіння економіки в 2022 році внаслідок повномасштабного вторгнення в Україну та запроваджених країнами Заходу санкцій приблизно на 10%.

Світовий банк прогнозує падіння ВВП Росії на 11,2%.