Російські лікарі змушені економити імпортні медичні вироби, – росЗМІ

Більше половини російських медиків нарікають на нестачу імпортних медичних виробів – катетерів, шприців, антисептиків, перев'язувальних засобів, шовних матеріалів.

Про це свідчить опитування, проведене серед середнього медперсоналу російських клінік, пише "Коммерсант".

За даними опитування, російські клініки через брак імпортної продукції переглядають норми їх витрат (42%), намагаються уникнути дублювання аналізів (29%), посилюють контроль за виконанням правил стерилізації та дезінфекції (24%).

Раніше у російських ЗМІ з'явилася інформація, що столичним та підмосковним медикам стали видавати менше зарубіжних перев'язувальних матеріалів і радили надягати рукавичку лише на ту руку, яка безпосередньо проводить маніпуляції з пацієнтом. Однак офіційно російська влада заперечувала нестачу медичних виробів.

При цьому найбільш гостро стоїть питання економії імпортних рукавичок, адже виробництво лише 1% з щорічно використовуваних 500 млн пар рукавичок локалізовано у Росії.

За даними російської Асоціації розробників, виробників та постачальників засобів індивідуального захисту (Асоціації ЗІЗ), навіть вироблені в РФ рукавички виробляються з імпортної сировини – з європейських країн, Китаю, Малайзії, В'єтнаму, Таїланду, Індонезії. Інші 99% імпортуються з країн Південно-Східної Азії.

Ще в період пандемії на рукавички виник ажіотажний попит, виробники були завантажені на багато місяців уперед, а зараз постачання ускладнюються і перебоями у логістиці та додатковими складнощами через санкції, зазначають в Асоціації.