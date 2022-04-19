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Новини
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Російські лікарі змушені економити імпортні медичні вироби, – росЗМІ

анализ,коронавирус

Більше половини російських медиків нарікають на нестачу імпортних медичних виробів – катетерів, шприців, антисептиків, перев'язувальних засобів, шовних матеріалів.

Про це свідчить опитування, проведене серед середнього медперсоналу російських клінік, пише "Коммерсант".

За даними опитування, російські клініки через брак імпортної продукції переглядають норми їх витрат (42%), намагаються уникнути дублювання аналізів (29%), посилюють контроль за виконанням правил стерилізації та дезінфекції (24%).

Раніше у російських ЗМІ з'явилася інформація, що столичним та підмосковним медикам стали видавати менше зарубіжних перев'язувальних матеріалів і радили надягати рукавичку лише на ту руку, яка безпосередньо проводить маніпуляції з пацієнтом. Однак офіційно російська влада заперечувала нестачу медичних виробів.

При цьому найбільш гостро стоїть питання економії імпортних рукавичок, адже виробництво лише 1% з щорічно використовуваних 500 млн пар рукавичок локалізовано у Росії.

За даними російської Асоціації розробників, виробників та постачальників засобів індивідуального захисту (Асоціації ЗІЗ), навіть вироблені в РФ рукавички виробляються з імпортної сировини – з європейських країн, Китаю, Малайзії, В'єтнаму, Таїланду, Індонезії. Інші 99% імпортуються з країн Південно-Східної Азії.

Ще в період пандемії на рукавички виник ажіотажний попит, виробники були завантажені на багато місяців уперед, а зараз постачання ускладнюються і перебоями у логістиці та додатковими складнощами через санкції, зазначають в Асоціації.

Автор: 

медицина (615) росія (14212)


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Російські окупанти, коли прийшли до сіл на Київщині, були шоковані рівнем життя місцевих. Вони зненавиділи все там, бо такого не мають. Банальна заздрість.І почали свою криваву розправу зі способом життя, якого вони не мають і ніколи не матимуть. Це не люди.
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19.04.2022 18:27 Відповісти

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