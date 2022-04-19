Британія позбавить "Московську біржу" статусу

Велика Британія відкликає у "Московської біржі" статус "визнаної біржі".

Як зазначається у повідомленні Казначейства Великобританії, внаслідок цього інвестори, що торгують на цій біржі, будуть позбавлені податкових пільг, інформує Інтерфакс-Україна.

"Це означає, що інвестори в майбутньому не зможуть отримати доступ до певних податкових пільг Великобританії при торгівлі цінними паперами на "Мосбіржі", але існуючі інвестиції будуть захищені", – пояснили в британському відомстві.

Фінансовий секретар Казначейства Люсі Фрейзер заявила, що цей крок слід трактувати як чіткий сигнал – "немає жодних підстав для нових інвестицій у Росію".

Він став продовженням політики ізоляції Росії у зв'язку з нападом на Україну, наголосила вона.

Статус визнаної фондової біржі – це класифікація, що присвоюється Управлінням з податкових та митних зборів Великобританії (HMRC) з метою оподаткування. Цінні папери, що торгуються на визнаній фондовій біржі, мають право певні податкові пільги.