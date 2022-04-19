Німецький IT-гігант SAP припинить підтримку свого програмного забезпечення в Росії

Німецький виробник програмного забезпечення SAP, серед клієнтів якого найбільші російські держкомпанії, оголосив про рішення припинити роботу в Росії.

Про це йдеться у заяві, оприлюдненій на офіційному сайті компанії.

В компанії нагадали, що вона вже призупинила продаж своєї продукції в Росії та Білорусі, а також вирішила припинити надання хмарних послуг в РФ.

"Сьогодні ми оголошуємо про подальші кроки до впорядкованого виходу з нашої діяльності в Росії, де ми працюємо понад 30 років", – зазначається у повідомленні.

Зокрема, SAP припинить підтримку та обслуговування своїх локальних продуктів в Росії.

"Ми розглядаємо кілька варіантів виконання цього рішення, кожен з яких гарантуватиме, що ми продовжуємо виконувати свої зобов’язання перед клієнтами, які не підпадають під санкції. Важливо також зазначити, що незалежно від будь-якого рішення SAP, існуючі клієнти в Росії, які використовують локальне програмне забезпечення, все одно зможуть використовувати свої продукти", – зазначається у повідомленні.

Крім того, компанія не продовжуватиме чинні контракти на надання хмарних послуг для російських клієнтів. Вони зможуть перенести свої дані.

Як повідомлялося, найбільші світові розробники промислового програмного забезпечення для організацій SAP та Oracle оголосили про зупинення діяльності в РФ 3 березня. Їхні системи використовує майже вся російська промисловість, енергетика, транспорт, інші галузі. Серед великих клієнтів SAP у Росії, за даними місцевих ЗМІ, – "Газпром", "Лукойл", РЖД та "Росатом".