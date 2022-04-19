Мінцифри запустило в "Дії" комплексну послугу для переселенців

Міністерство цифрової трансформації запустило комплексну послугу для внутрішньо переміщених осіб (ВПО). Люди, які змушені були покинути свій дім і переїхали в межах України через війну, можуть оформити статус ВПО в "Дії" та отримати виплату від держави.

Про це йдеться в повідомленні Мінцифри.

"Ви можете отримувати щомісяця 2 тис. грн на себе та 3 тис. грн на кожну вашу дитину. Гроші можна отримати на картку "єПідтримка" та витратити на будь-що (або ж зняти готівку)", – сказано в повідомленні.

У Иінцифри підкреслили, що послуга в застосунку "Дія" стосується тільки тих людей, які зараз перебувають в Україні, та тих, хто досі не мав статусу ВПО. Трохи згодом зʼявиться можливість податися на допомогу для всіх переселенців.