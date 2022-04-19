Євросоюз готовий судитися з Росією через заморозку її міжнародних резервів

Європейські санкції проти Банку Росії, запроваджені через розв'язану РФ повномасштабну війну проти України, обґрунтовані, у Євросоюзі визнають право ЦБ РФ оскаржувати це рішення в суді.

Про це заявив офіційний представник голови дипломатії ЄС Жозепа Борреля Петер Стано на брифінгу в Брюсселі у відповідь на прохання прокоментувати заяву голови ЦБ РФ намір заперечувати рішення Ради ЄС щодо санкцій у судовому порядку, передає Інтерфакс-Україна.

"Європейські санкції спираються на дуже ясні юридичні рамки. Частина механізму європейських санкцій передбачає, що ті, хто підпали під нихЮ можуть подавати апеляцію до суду Європейського союзу", – сказав Стано.

За словами Стано, у ЄС вважають свою позицію юридично надійною. Санкції запровадили у зв'язку з військовою агресією РФ в Україні. Цього, вважають у Брюсселі, достатньо для обґрунтування обмежувальних заходів щодо російського ЦБ.

Глава ЦБ РФ Ельвіра Набіулліна раніше заявила, що Росія вважає заморозку своїх міжнародних резервів безпрецедентною і має намір оскаржити це рішення.