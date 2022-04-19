Влада Росії визнала повернення до виробництва застарілих "Жигулів" через санкції

Російська автомобільна промисловість через санкції дійсно буде змушена відновити випуск застарілих моделей.

Про це віце-прем'єр Юрій Борисов заявив у інтерв’ю російському пропагандистському каналу RT.

"Звичайно, вони (автовиробники, – ред.) будуть змушені перейти на випуск застарілих моделей, тобто тих, які простіші в експлуатації. Скажімо, десь перейдуть з автоматичних на ручні коробки передач, десь жертвуватимуть вже звичними сервісами", – сказав Борисов.

"Але це вимушений захід, який серйозно не вплине на споживчі характеристики автомобілів. І поступово вони повертатимуться до випуску тих моделей, виробництво яких сьогодні вже налагоджено", – запевнив російський чиновник.

Як повідомлялося, за даними місцевих ЗМІ, в Росії дозволять виробляти автомобілі застарілого екологічного класу "Євро-0". Це рішення фактично стосується тільки великих російських автоконцернів, де працює понад 5 тис. осіб, а також виробників напівпричепів, електробусів або компаній під санкціями.

Чинний техрегламент Митного союзу передбачає, що в обіг повинні випускатися тільки машини класу "Євро-5" та вище. Але з цим виникли складнощі після припинення постачання в Росію систем керування двигуном Bosch, які регулюють зокрема потужність та рівень викидів.

Раніше найбільший російський автовиробник – група "АвтоВАЗ" – вирішила виробляти спрощені версії автомобілів Lada через нестачу імпортних комплектуючих.