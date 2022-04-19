"Укрзалізниця" відкрила нову станцію міської електрички на лівому березі Києва

"Укрзалізниця" з 19 квітня відрила нову станцію київської кільцевої електрички "Київська Русанівка", а також додала на маршрут ще один модернізований електропоїзд.

Як повідомляє пресслужба залізничної компанії, зупинкову платформу на маршруті електрички "Укрзалізниця" відновила вже за час війни.

"Відсьогодні київська кільцева електричка робитиме зупинку на платформі Київська Русанівка. Ця зупинка не функціонувала з 2011 року та була в занедбаному стані. Ми в короткі терміни її реанімували, зокрема, відремонтовано та укріплено платформу. Ця зупинка буде точно популярною у мешканців Русанівки, Березняків, Соцміста та інших прилеглих кварталів", — зазначив член правління АТ "Укрзалізниця" Олександр Перцовський.

Як повідомлялося, з 21 березня 2022 року "Укрзалізниця" запустила рух електропоїздів за маршрутом Дарниця — Святошин, а з 27 березня відновила повноцінний рух кільцем. Наразі електричка робить 20 зупинок на своєму маршруті.