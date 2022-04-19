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Новини
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Мін'юст припинив публікувати відкриті дані

реєстр,колекторів

Міністерство юстиції припинило оновлювати відкриті дані з єдиного реєстру юросіб, реєстру банкрутств та інших державних реєстрів з 19 квітня.

Відповідний наказ Мін'юсту №1462/5 від 13 квітня оприлюднено на сайті міністерства, звернув увагу сервіс для роботи з відритими даними "Опендатабот".

У наказі зазначено, що таке рішення прийнято з метою захисту інформації на період воєнного стану.

Адміністратору єдиних та державних реєстрів, держателем яких є Міністерство юстиції, доручено видалити вже оприлюднену інформацію. Наразі це доручення вже виконано.

Серед наборів відкритих даних, які публікувало Міністерство, зокрема – ЄДР, ЄРБ, АСВП, реєстр банкрутств, реєстр нотаріусів, реєстр громадських організацій тощо.

Автор: 

Мін’юст (632) реєстр (563)


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а чим война/воєнний стан загрожує відкритій інформації?

тепер готуємся до масових подкилимних змін власників майна?
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20.04.2022 00:45 Відповісти

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