МВФ оцінює прямі ризики іноземних банків в Україні в $11 мільярдів
Прямі ризики іноземних банків щодо України є відносно невеликими: станом на третій квартал 2021 року вимоги іноземних банків до резидентів України становили $11 млрд.
Про це йдеться у звіті Міжнародного валютного фонду про глобальну фінансову стабільність (GFSR-Report), передає Інтерфакс-Україна.
Згідно з ним, щодо Росії, що розв'язала війну, ці ризики іноземних банків вищі – $120 млрд, 60% із яких у валюті, однак у сукупності вони видаються відносно скромними.
"Переважна більшість цих ризиків належала банкам єврозони", – уточнив МВФ.
Фонд зазначив, що для деяких країн ці ризики були економічно значущими, оскільки окремі банки відіграють активну роль у російській банківській системі.
"Однак оскільки вони працюють як дочірні компанії, вони зазвичай фінансують себе на місцевому рівні; внаслідок внутрішньогрупові кредити, як правило, невеликі", – додав МВФ у звіті.
Раніше повідомлялося, що МВФ відмовився від прогнозів для економіки України на наступні роки через війну.
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