МВФ оцінює прямі ризики іноземних банків в Україні в $11 мільярдів

Прямі ризики іноземних банків щодо України є відносно невеликими: станом на третій квартал 2021 року вимоги іноземних банків до резидентів України становили $11 млрд.

Про це йдеться у звіті Міжнародного валютного фонду про глобальну фінансову стабільність (GFSR-Report), передає Інтерфакс-Україна.

Згідно з ним, щодо Росії, що розв'язала війну, ці ризики іноземних банків вищі – $120 млрд, 60% із яких у валюті, однак у сукупності вони видаються відносно скромними.

"Переважна більшість цих ризиків належала банкам єврозони", – уточнив МВФ.

Фонд зазначив, що для деяких країн ці ризики були економічно значущими, оскільки окремі банки відіграють активну роль у російській банківській системі.

"Однак оскільки вони працюють як дочірні компанії, вони зазвичай фінансують себе на місцевому рівні; внаслідок внутрішньогрупові кредити, як правило, невеликі", – додав МВФ у звіті.

Раніше повідомлялося, що МВФ відмовився від прогнозів для економіки України на наступні роки через війну.