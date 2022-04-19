В Україні створено перелік будматеріалів критичного імпорту

Сформовано перелік будівельних матеріалів критичного імпорту, які не мають замінників та необхідних для проведення відновлювальних робіт.

Про це повідомила заступниця міністра розвитку громад та територій Наталія Козловська в ході онлайн-конференції, передає Інтерфакс-Україна.

"Велику кількість необхідних робіт потрібно виконувати з тими матеріалами, виробництво яких пошкоджено або підприємство знаходиться на окупованій території, або зруйновано, як, наприклад, Житомирський завод із виробництва мінеральної вати. Тобто повністю створено реєстр критичних будматеріалів, які не мають замінників, і відповідний перелік внесено до списку критичного імпорту", – розповіла Козловська.

До такого переліку внесено, зокрема, листове скло.

За словами заступниці міністра, це дозволить проводити первинні та основні роботи з відновлення зруйнованих об'єктів.

Раніше повідомлялося, що Кабінет міністрів України вніс до переліку товарів критичного імпорту ряд транспортних послуг, пов'язаних із перевезенням вантажів.

До того Кабінет міністрів ввів 62 нові позиції до переліку товарів критичного імпорту, виключивши при цьому десять позицій.