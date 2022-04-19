Нацбанк нагадав банкам про необхідність працювати наступного дня після Великодня

Українська банківська система має працювати у понеділок, 25 квітня, оскільки на період воєнного стану вихідний день не переноситься на наступний після святкового, якщо той припадає на суботу чи неділю.

Про це повідомляє пресслужба Національного банку України (НБУ) з посиланням на норми закону "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану".

"Отже, святковий день Пасха (Великдень), що припадає на неділю 24 квітня 2022 року, не переноситься, відповідно понеділок 25 квітня 2022 року є робочим днем, зокрема для банківської системи", – зазначається у повідомленні.

Таким чином, міжбанківські перекази через СЕП здійснюватимуться із 23 до 25 квітня включно датою банківського дня 25 квітня.

Як повідомлялося, Державна служба України з питань праці раніше пояснила, що навесні 2022 року мали б бути вихідними днями понеділки 25 квітня (перенесення вихідного з 24 квітня – Великдень), 2 травня (перенесення вихідного з 1 травня – День праці) та 9 травня (святковий день).

Однак через запровадження воєнного стену норма про перенесення вихідних скасовується, а отже 25 квітня, 2 травня та 9 травня є звичайними робочими днями, робота в які оплачується у звичайному порядку.