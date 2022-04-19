Перший банк розпочав дистанційну виплату гарантованого відшкодування вкладникам збанкрутілих банків

Від сьогодні вкладники банків, що ліквідуються, мають можливість отримувати гарантоване відшкодування віддалено, не відвідуючи відділення банків-агентів.

Про це йдеться в повідомленні Фонду гарантування вкладів фізосіб.

Так, із 19 квітня АТ КБ "Приватбанк" починає виплати відшкодувань вкладникам без їх особистої̈ присутності в установі банку (online). Це перший банк-агент, який реалізував ініціативу Фонду гарантування вкладів щодо дистанційних виплат гарантованого відшкодування вкладникам.

"Сподіваюся, що найближчим часом ми зможемо повідомити про "пілотні проекти" зі ще двома банками. Це дуже важливе і потрібне рішення. Адже в умовах війни для багатьох вкладників відвідування відділень банків є небезпечним, а часом і просто неможливим. Ми вдячні нашим банкам-агентам, що вони відгукнулися на запит Фонду й оперативно почали шукати варіанти здійснення виплат гарантованого відшкодування віддалено", – сказала заступниця директора-розпорядника Фонду гарантування вкладів Наталія Рудуха.

Нагадаємо, Фонд гарантування вкладів удосконалив механізм виплати гарантованого відшкодування вкладникам у період дії воєнного стану в Україні.

Зокрема, за бажанням, вкладники банків, що ліквідуються, зможуть отримати гарантовану суму за вкладом без відвідування відділень банків-агентів Фонду. Відповідне рішення прийняте виконавчою дирекцією Фонду 24 березня та зареєстроване Міністерством юстиції України 31 березня 2022 року. Зміни в порядку відшкодування за вкладами набули чинності 6 квітня цього року після їх оприлюднення на сторінках офіційних видань.