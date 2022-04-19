Кабмін врегулював виплату допомоги переселенцям, що повернулись додому, але втратили житло

Кабінет міністрів вніс зміни до Порядку оформлення і видачі довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи рішення, які дозволять внутрішньо переміщеним особам, що повернулись на постійне місце проживання, але мають зруйноване житло, продовжувати отримувати допомогу на проживання.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства соціальної політики.

У відомстві нагадали: законом "Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб" передбачено, що дія довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи скасовується, якщо особа подала заяву про відмову від довідки, повернулася до покинутого місця постійного проживання або виїхала на постійне місце проживання за кордон.

Однак частина внутрішньо переміщених осіб втратили житло, або воно пошкоджене настільки, що не є придатним для проживання.

"Рішення уряду передбачає, що дія довідки не буде скасовуватись для внутрішньо переміщених осіб, які повернулись до покинутого місця постійного проживання, але є власниками пошкодженого або знищеного нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених військовою агресією РФ і подали заявку на відшкодування відповідних втрат, зокрема через Єдиний державний веб-портал електронних послуг", – зазначається у повідомленні.

Це дозволить продовжити виплату допомоги на проживання таким особам.

Кабмін своїм рішенням також розширив можливості, якими за власним вибором може скористатись внутрішньо переміщена особа, щоб повідомити про повернення до покинутого постійного місця проживання:

подати повідомлення за місцем отримання довідки;

подати повідомлення після повернення до покинутого постійного місця проживання;

подати повідомлення через портал "Дія".

Крім того, уряд надав Міністерству цифрової трансформації України доступ до інформації про внутрішньо переміщених осіб, для проведення верифікації даних.

"За результатами перевірок у разі виявлення невідповідностей Мінцифри надаватиме пропозиції уповноваженим органам для скасування довідки внутрішньо переміщеної особи", – зазначається у повідомленні.

Нагадаємо, раніше Кабінет міністрів затвердив три державні програми для підтримки вимушених переселенців в Україні, які передбачають щомісячні виплати, допомогу при працевлаштуванні та часткову компенсацію вартості комунальних послуг.

Перша з них передбачає виплату допомоги у розмірі 2000 або 3000 гривень на місяць внутрішньо переміщеним особам, друга передбачає компенсації для роботодавців при працевлатуванні таких осіб, а третя – компенсації місцевим жителям видатків на сплату комуналки, якщо вони надали житло переселенцям.