Кабмін додатково виділив 33 мільярди для МВС та Міноборони, – Шмигаль

Кабінет міністрів на засіданні у вівторок, 19 квітня, прийняв рішення про виділення додаткових коштів на загальну суму 33 млрд грн для оборони України.

Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив у Telegram.

Зокрема, 16 млрд грн додатково виділено Міністерству оборони.

"Основні кошти підуть на виплати зарплат військовим, на ремонт і модернізацію техніки, на виплати родинам загиблих героїв", – уточнив Шмигаль.

Крім того, уряд додатково виділив 17 млрд грн Міністерству внутрішніх справ для виплат прикордонникам, нацгвардійцям та поліцейським, які є частиною сил оборони.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів 5 квітня ухвалив рішення виділити з резервного фонду 32,81 млрд грн для забезпечення невідкладних потреб Збройних Сил України.

21 березня Кабінет міністрів виділив Міністерству оборони 10 млрд грн на закупівлю озброєння та військової техніки для потреб Збройних Сил України.