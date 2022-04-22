Сайт і онлайн-магазин "Укрпошти" не працюють через кібератаку, – Смілянський (оновлено)

Внаслідок DDos-атаки не працює сайт "Укрпошти", внаслідок чого тимчасово недоступний онлайн-магазин та інші сервіси компанії.

Про це генеральний директор компанії Ігор Смілянський повідомив у Facebook.

"Ми дійсно робимо все, разом з інтернет-провайдерами, щоб відновити і роботу онлайн магазину, і інших систем "Укрпошти", які теж тимчасово не працюють, через DDos атаку на наші системи", – написав Смілянський.

Він уточнив, що частина марок "Русскій воєнний корабль, іді …!", яку планувалося продавати через онлайн-магазин компанії у п’ятницю, ще є в наявності.

"Марки для інтернет-магазину ще є. Теж сьогодні покажемо нову марку тиражем в 5 мільйонів примірників, яка буде включати і поточну марку. Тому, якщо дійсно є бажання мати цю частину історії – у Вас буде така можливість", – додав Смілянський.

Увечері у п'ятницю Смілянський повідомив, що роботу інтернет-магазину "Укрпошти" відновити все ще не вдалося.

"Станом на зараз, ще продовжується DDOS-атака на наші системи. І хоча ми змогли вже частково їх відновити, це ще не дозволяє запустити інтернет-магазин в стабільному режимі. Тому, щоб всі спокійно готувались до свят, а ми до кінця зробили свою роботу, сьогодні інтернет-магазин працювати не буде. Про поновлення роботи ми оголосимо завчасно", – констатував голова "Укрпошти".

Він додав, що до початку кібератаки біля 9500 клієнтів змогли оформити свої замовлення на марки "Русскій воєнний корабль, іді …!" і ці замовлення вже готуються до відправки.

"Тобто ще десь 7000 замовлень зможемо прийняти після поновлення роботи", – зазначив Смілянський, пообіцявши оприлюднити детальнішу інформацію пізніше.