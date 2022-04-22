Нацбанк дозволив страховим компаніям купувати валюту для виплат за кордоном
Національний банк України (НБУ) розширив перелік виключень із заборони на транскордонні перекази для учасників страхового ринку.
Відповідні зміни передбачені постановою правління Нацбанку №81 від 22 квітня, яка набирає чинності сьогодні, повідомляє пресслужба регулятора.
Зокрема, з 22 квітня 2022 року учасникам страхового ринку дозволено купувати іноземну валюту з метою перерахування коштів у валюті за такими видами страхування:
медичне страхування за кордоном (операції зі здійснення страхової виплати за договорами страхування осіб, що виїжджають за кордон, на рахунки асистуючих компаній- нерезидентів);
"Зелена картка" (операції Моторного (транспортного) страхового бюро України з оплати страхових платежів за договорами перестрахування та страхових виплат постраждалим чи вимог до компенсації таких виплат за договорами міжнародного страхування "Зелена картка").
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