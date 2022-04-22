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Нацбанк дозволив страховим компаніям купувати валюту для виплат за кордоном

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Національний банк України (НБУ) розширив перелік виключень із заборони на транскордонні перекази для учасників страхового ринку.

Відповідні зміни передбачені постановою правління Нацбанку №81 від 22 квітня, яка набирає чинності сьогодні, повідомляє пресслужба регулятора.

Зокрема, з 22 квітня 2022 року учасникам страхового ринку дозволено купувати іноземну валюту з метою перерахування коштів у валюті за такими видами страхування:

медичне страхування за кордоном (операції зі здійснення страхової виплати за договорами страхування осіб, що виїжджають за кордон, на рахунки асистуючих компаній- нерезидентів);

"Зелена картка" (операції Моторного (транспортного) страхового бюро України з оплати страхових платежів за договорами перестрахування та страхових виплат постраждалим чи вимог до компенсації таких виплат за договорами міжнародного страхування "Зелена картка").

Автор: 

валюта (2174) кордон (1131) НБУ (9294) страхування (669) страхові компанії (272)


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