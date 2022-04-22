9 областей України завершили сівбу ранніх культур, – Мінагрополітики

Вінницька, Волинська, Закарпатська, Кіровоградська, Одеська, Полтавська, Рівненська, Тернопільська та Хмельницька області повністю завершили сівбу ярих культур ранньої групи.

Як повідомляє пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства, у підсумку вже засіяно майже 70% прогнозованих під ярі культури ранньої групи площ вже засіяно.

Станом на 21 квітня прогнозовані площі посіву основних ярих сільськогосподарських культур під урожай 2022 року на контрольованій Україною території складають 14,4 млн га, що на 2,51 млн га менше від показника минулого року (16,92 млн га).

За оперативними даними міністерства, сівбу ярих культур проводять 23 області України, крім Луганської, практично на всій території якої проходять бойові дії.

Так всіма категоріями господарств посіяно (посаджено):

ярої пшениці 164,4 тис. га;

ярого ячменю 802,2 тис. га;

ярого ріпаку 16,4 тис. га;

вівса 127,4 тис. га;

гороху 107,2 тис. га;

гречки 1 тис. га;

проса 4,8 тис. га;

кукурудзи 323,2 тис. га;

цукрових буряків 155,6 тис. га;

соняшника 896 тис. га;

сої 62 тис. га;

картоплі 366,2 тис. га.

Як повідомлялося, станом на 14 квітня прогнозовані площі посіву основних ярих сільськогосподарських культур під урожай 2022 року на контрольованій Україною території оцінювались у 14,01 млн га, що на 2,9 млн га менше від показників минулого року (16,92 млн га).

Нагадаємо, за інформацією Держстату посів озимих культур на зерно під урожай 2022 року проведено на площі 7,6 млн га, що на 0,3 млн га менше від показника 2021 року.