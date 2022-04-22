Євросоюз заморозив російські активи вартістю 35 мільярдів євро, – Bloomberg

Країни Європейського Союзу станом на початок квітня заморозили російські активи вартістю 35 мільярдів євро ($39 млрд) у відповідь на вторгнення Росії в Україну.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на оцінку Європейської комісії станом на 5 квітня.

Згідно з документом, Франція арештувала російські активи вартістю 22,8 мільярда євро, переважно, йдеться про заморожені кошти російського центробанку.

Німеччина станом на 5 квітня заблокувала російські активи на суму 341,6 млн євро. Однак через тиждень після цієї оцінки Берлін арештував суперяхту російського мільярдера Алішера Усманова Dilbar, вартість якої оцінювалася у $600-750 млн.

У Бельгії було заморожено активи на суму 10 мільярдів євро, переважно в результаті відключення семи російських банків від міжнародної платіжної системи SWIFT, зокрема "ВТБ" і банку "Росія".

Загальна вартість арештованих російських активів в Італії склала 1,1 мільярда євро, включаючи яхти та нерухомість на Сардинії та Тоскані.

Крім того, Ірландія заморозила російські активи вартістю 839 мільйонів євро, Нідерланди – на 516 мільйонів євро, Данія – лише на 4 195 євро.

Водночас документ не містить дані про заблоковані російські активи у декількох країнах-членах ЄС, зокрема в Іспанії та Угорщині.