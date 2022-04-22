Нацбанк пом'якшив обмеження для операцій банків з компаніями їх власників

Національний банк України розширив перелік тимчасових пом’якшень у застосуванні банками/банківськими групами вимог нормативно-правових актів НБУ, зокрема в частині надання банками гарантій та акредитивів пов'язаним компаніям.

Про це йдеться в повідомленні НБУ.

Зокрема, встановлено особливості:

включення під час розрахунку нормативів достатності капіталу мінімального розміру операційного ризику;

застосування спрощеного підходу під час визначення розміру кредитного ризику;

оновлення та подання до Національного банку планів відновлення діяльності банку/банківської групи;

актуалізації внутрішньобанківських/внутрішньогрупових документів;

контролю Національним банком за виконанням банками програм капіталізації/реструктуризації за результатами оцінки стійкості, проведеної у 2021 році.

Водночас із метою посилення кредитної підтримки стратегічно важливих галузей економіки пом’якшено обмеження щодо здійснення банками активних операцій з пов’язаними з банком особами в частині надання гарантій/акредитивів.

Відповідні положення затверджені постановою правління Національного банку України від 22 квітня 2022 року №80 "Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України", що набирає чинності з 22 квітня 2022 року.