Нацбанк пом'якшив обмеження для операцій банків з компаніями їх власників
Національний банк України розширив перелік тимчасових пом’якшень у застосуванні банками/банківськими групами вимог нормативно-правових актів НБУ, зокрема в частині надання банками гарантій та акредитивів пов'язаним компаніям.
Про це йдеться в повідомленні НБУ.
Зокрема, встановлено особливості:
- включення під час розрахунку нормативів достатності капіталу мінімального розміру операційного ризику;
- застосування спрощеного підходу під час визначення розміру кредитного ризику;
- оновлення та подання до Національного банку планів відновлення діяльності банку/банківської групи;
- актуалізації внутрішньобанківських/внутрішньогрупових документів;
- контролю Національним банком за виконанням банками програм капіталізації/реструктуризації за результатами оцінки стійкості, проведеної у 2021 році.
Водночас із метою посилення кредитної підтримки стратегічно важливих галузей економіки пом’якшено обмеження щодо здійснення банками активних операцій з пов’язаними з банком особами в частині надання гарантій/акредитивів.
Відповідні положення затверджені постановою правління Національного банку України від 22 квітня 2022 року №80 "Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України", що набирає чинності з 22 квітня 2022 року.
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