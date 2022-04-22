Японія збільшить фінансову допомогу Україні до $300 мільйонів

Японія збільшить фінансову допомогу Україні зі $100 млн до $300 млн.

Про це повідомив глава Міністерства фінансів України Сергій Марченко за підсумками зустрічі з міністром фінансів Японії Сюньіті Сюдзукі.

"Ми вже мали рішення японського уряду про надання Україні фінансової допомоги – $100 млн. Під час особистої зустрічі Міністр фінансів Японії підтримав наш запит про збільшення фінансування до $300 млн", – написав Марченко.

Він також провів зустріч із головою італійського Мінфіну Даніеле Франко та обговорив із ним нову кредитну програму, деталі якої Марченко поки не розкриває.

"Під час зустрічей наголосив на необхідності посилити санкційний тиск на РФ. Запропонував встановити спеціальні мита та податки на імпорт російських енергоресурсів. Додаткові доходи мають бути спрямовані на користь України", – зазначив Марченко.