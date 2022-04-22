БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
Новини
247 2

Нідерланди відмовляться від російського газу до кінця року

нідерланди

До кінця цього року Нідерланди повністю відмовляться від закупівлі російського газу та російського вугілля.

Про це повідомив міністр клімату та енергетики Нідерландів Роб Єттен, передає Європейська правда.

Зазначається, що на найближчу зиму газосховища будуть максимально заповнені. Значною мірою це мають робити енергетичні та інші компанії. Оскільки вони не наважуються йти на фінансовий ризик, бо газ зараз дуже дорогий, уряд придумає схему, яка частково компенсує різницю в ціні.

Державна компанія Energie Beheer Nederland (EBN) заповнить газосховище Bergermeer на 70% від його потужності. Загальні витрати залежать від ціни на газ і оцінюються в 623 млн євро.

Також передбачається більше імпорту скрапленого природного газу. Він зберігається на газових терміналах в Роттердамі та Еемсхафені. Енергозбереження також має сприяти заміщенню імпорту з Росії.

Щодо вугілля, то імпорт для всього Європейського союзу закінчиться 11 серпня. Про це домовлено в п’ятому пакеті санкцій ЄС у зв’язку з вторгненням Росії в Україну. Поступовий відхід від закупівлі російської нафти все ще має бути організований в контексті ЄС.

Раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що Німеччина не може відмовитися від російських енергоносіїв, зокрема газу, оскільки це сильно нашкодить її економіці та не допоможе зупинити війну в Україні.

Автор: 

газ (7941) Нідерланди (247) росія (14226)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
З такими темпами надання нам зброї до кінці року України просто не стане і Нідерланди з чистою совістю зможуть наростити споживання газу до минулого рівня.
показати весь коментар
22.04.2022 21:25 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 