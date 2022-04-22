Криптовалютна біржа Binance співпрацювала із ФСБ, – Reuters

Регіональне представництво криптовалютної біржі Binance погодилося ділитися інформацією про клієнтів із Росії з Росфінмоніторингом та ФСБ в обмін на допомогу у веденні бізнесу на території РФ.

Про це пише Reuters із посиланням на колишніх співробітників компанії та інші обізнані джерела, передає ForkLog.

За даними агентства, у квітні 2021 року регіональний директор Binance Гліб Костарьов, який на той момент обіймав посаду директора у Східній Європі, провів зустріч із представниками Росфінмоніторингу.

Костарьов нібито погодився ділитися даними клієнтів і створити в Росії місцевий підрозділ, через який влада може вимагати доступу до цієї інформації. У розмові зі своїм партнером він наголосив, що йому "не залишили великого вибору".

У зазначений період Росфінмоніторинг намагався відстежити криптовалютні донати, надіслані російському опозиційному політику Олексію Навальному.

У розмові з Reuters представник Binance зазначив, що влада РФ не зверталася до компанії з питань, пов'язаних із Навальним. За його словами, біржа прагне дотримуватись законодавства юрисдикцій, в яких працює, – це включає реагування на "відповідні запити регуляторів та правоохоронних органів".

Після виходу цього розслідування офіційний представник Binance заявив, що правоохоронні органи будь-якої юрисдикції можуть вимагати дані клієнтів біржі, якщо ці вимоги підкріплені відповідними юридичними повноваженнями. У компанії наголосили, що "Росія нічим не відрізняється".

"Binance залишає за собою право відхиляти запити правоохоронних органів, якщо вони не проходять перевірки. Це стосується всіх юрисдикцій, включно з Росією – Binance не укладала з російським урядом жодних особливих угод", – заявив представник біржі.

Це не перше розслідування щодо Binance. У січні 2021 року журналісти Reuters заявили, що компанія неодноразово приховувала інформацію від регуляторів, нехтувала процедурами KYC та діяла всупереч рекомендаціям власного відділу комплаєнсу.

Раніше повідомлялося, що криптобіржа Binance обмежить облікові записи користувачів з РФ, загальна вартість криптоактивів яких перевищує 10 тис. євро.

Також Binance виділила через свій благодійний фонд Binance Charity Foundation щонайменше $10 млн на допомогу у зв'язку з гуманітарною кризою в Україні через розв'язану Росією війну.