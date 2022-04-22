БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
Новини
6 914 7

Чистий продаж валюти Нацбанком цього тижня досяг максимуму з початку війни

доллар

Національний банк України на тижні з 18 по 22 квітня знову продав валюти більше, ніж купив: доларів – на $546,7 млн, євро – на 201,9 млн євро, це приблизно на 70% більше, ніж тижнем раніше, і є максимальною тижневою інтервенцією початку війни.

Про це йдеться в інформації НБУ, передає Інтерфакс-Україна.

Як повідомляється, за цей тиждень НБУ не купував долари і придбав лише 6 млн євро.

У перші півтора тижні після розпочатої Росією 24 лютого війни "чиста" купівля Нацбанком валюти становила $690,3 млн і 20 млн євро, оскільки заборона на купівлю валюти тільки була введена, а список критичного імпорту ще не був суттєво розширений.

Проте наступні тижні обсяг купівлі валюти Нацбанком почав падати, тоді як обсяги її продажу – збільшуватись. У результаті в другій половині березня "чистий продаж" становив $540-620 млн на тиждень, і лише в першу половину квітня вона впала до $300-450 млн.

Всього з початку року Нацбанк придбав на ринку $1,78 млрд і 91,2 млн євро, а продав $5,4 млрд і 1,38 млрд, у тому числі з початку війни купівля валюти склала $1,12 млрд і 91,2 млн євро, а продаж – $2,63 млрд та 1,38 млрд.

Міжнародні резерви України станом на 1 квітня 2022 року, за даними НБУ, становили $28,11 млрд, що на 2% більше, ніж на початок березня. До середини квітня, як зазначили у Нацбанку, вони знизилися до $27,4 млрд.

Автор: 

валюта (2174) НБУ (9294)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Спалюють кредитні валютні резерви НБУ при фіксованому валютному курсі та забороною продажу валюти населенню
показати весь коментар
23.04.2022 01:01 Відповісти
іди накуй, лапоть. В Україні населення може купляти валюту. Це в вашій сраній рашці холопам валюта не положена.
показати весь коментар
23.04.2022 13:29 Відповісти
И по какому курсу? Наверное есть сладкая разница с обменниками? Сивоха купит новый мерседес...
показати весь коментар
23.04.2022 09:33 Відповісти
Закарпаття; доллар 31 - 34, евро 32-36
показати весь коментар
24.04.2022 13:10 Відповісти
Киев: доллар 32.5 -33.5
показати весь коментар
24.04.2022 18:37 Відповісти
"Не лякайте інвесторів !"
Шашличник пабєди
показати весь коментар
23.04.2022 19:22 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 