Чистий продаж валюти Нацбанком цього тижня досяг максимуму з початку війни

Національний банк України на тижні з 18 по 22 квітня знову продав валюти більше, ніж купив: доларів – на $546,7 млн, євро – на 201,9 млн євро, це приблизно на 70% більше, ніж тижнем раніше, і є максимальною тижневою інтервенцією початку війни.

Про це йдеться в інформації НБУ, передає Інтерфакс-Україна.

Як повідомляється, за цей тиждень НБУ не купував долари і придбав лише 6 млн євро.

У перші півтора тижні після розпочатої Росією 24 лютого війни "чиста" купівля Нацбанком валюти становила $690,3 млн і 20 млн євро, оскільки заборона на купівлю валюти тільки була введена, а список критичного імпорту ще не був суттєво розширений.

Проте наступні тижні обсяг купівлі валюти Нацбанком почав падати, тоді як обсяги її продажу – збільшуватись. У результаті в другій половині березня "чистий продаж" становив $540-620 млн на тиждень, і лише в першу половину квітня вона впала до $300-450 млн.

Всього з початку року Нацбанк придбав на ринку $1,78 млрд і 91,2 млн євро, а продав $5,4 млрд і 1,38 млрд, у тому числі з початку війни купівля валюти склала $1,12 млрд і 91,2 млн євро, а продаж – $2,63 млрд та 1,38 млрд.

Міжнародні резерви України станом на 1 квітня 2022 року, за даними НБУ, становили $28,11 млрд, що на 2% більше, ніж на початок березня. До середини квітня, як зазначили у Нацбанку, вони знизилися до $27,4 млрд.