Більшість підприємств Київської області відновлять роботу до кінця травня, – голова ОВА
На Київщині планують до кінця травня відновити роботу більшості підприємств.
Про це повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Олександр Павлюк в ефірі національного телемарафону, передає Інтерфакс-Україна.
"Бізнес поновлюється, до роботи повертаються підприємства. Також при підключенні електроенергії запускаються магазини, аптеки. Я думаю, до кінця травня більшість підприємств буде запущено", – сказав Павлюк.
Він наголосив, що на сьогоднішній день у Київській області значними темпами відбувається розмінування полів, аби встигнути їх засіяти, оскільки відновлюють свою роботу сільськогосподарські підприємства.
"Дуже багато підприємств пошкоджено, але десь 30% вже запрацювало", – уточнив голова ОВА.
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