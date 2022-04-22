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Більшість підприємств Київської області відновлять роботу до кінця травня, – голова ОВА

украина

На Київщині планують до кінця травня відновити роботу більшості підприємств.

Про це повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Олександр Павлюк в ефірі національного телемарафону, передає Інтерфакс-Україна.

"Бізнес поновлюється, до роботи повертаються підприємства. Також при підключенні електроенергії запускаються магазини, аптеки. Я думаю, до кінця травня більшість підприємств буде запущено", – сказав Павлюк.

Він наголосив, що на сьогоднішній день у Київській області значними темпами відбувається розмінування полів, аби встигнути їх засіяти, оскільки відновлюють свою роботу сільськогосподарські підприємства.

"Дуже багато підприємств пошкоджено, але десь 30% вже запрацювало", – уточнив голова ОВА.

Автор: 

Київська область (287) підприємство (92) робота (876)


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