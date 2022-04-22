У Києві до інтернету підключено більше 800 укриттів

У Києві підключено до інтернету 815 укриттів.

Про це повідомив керівник цифрової трансформації Києва (CDTO), заступник голови КМДА Петро Оленич.

"815 укриттів у Києві підключено до інтернету. Провайдери, інженери, монтажники — це справжні невидимі герої Києва та України. Дякуємо за роботу!", – написав Оленич.

Подати заявку на підключення укриття можна на офіційній платформі або в міському додатку "Київ Цифровий".

Раніше повідомлялося, що станом на 24 березня 650 укриттів у Києві було підключено до Wi-Fi.