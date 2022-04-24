Болгарія з червня перестане надавати українцям безкоштовне житло в готелях

Після 31 травня українські біженці в Болгарії, які не зможуть знайти роботу та оплачувати власне житло, будуть розміщені в муніципальних або державних базах.

Про це йдеться у рішенні Ради міністрів Болгарії, передає Novinite.

Програма, яка дозволяє безкоштовне проживання та харчування українських біженців у готелях, закінчується наприкінці наступного місяця.

Наразі урядом Болгарії перевірено понад 250 муніципальних та державних баз, буде забезпечено 15 тис. ліжок.

На сьогодні в Болгарію з початку війни прибуло 201 904 громадянина України. У Болгарії залишилося 93 498 осіб, із них 35 000 дітей, 51 291 особа перебували на державному утриманні. 84 300 громадян України мають статус тимчасового захисту.

"Після того, як ми розмістили тих, хто тікає від війни в Україні, у безпечні та комфортні місця, ми зосереджені на наступному завданні – забезпечити їм доступ до ринку праці, перш ніж відкривати нові можливості для постійного проживання та повноцінного догляду за дітьми. Дослідження показують, що понад 70% українців хочуть негайно приступити до роботи, а понад 60% з них є випускниками вишів. Ми активно працюємо над пошуком найкращого шляху та створенням найкращих умов для заохочення роботодавців та орендарів до співпраці у вирішенні цієї проблеми. складне, але надзвичайно важливе завдання", – зазначила віце-прем’єр-міністр Калина Константинова.