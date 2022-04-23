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Новини
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Мінекономіки підвищило ціни на бензин та дизпаливо

бензин

Міністерство економіки України оприлюднило середню вартість бензинів у розмірі 29,55 грн/літр та дизпалива – 33,66 грн/літр, з яких обчислюється гранична ціна реалізації пального на автозаправних станціях на кінець квітня.

Про це йдеться в повідомленні Мінекономіки.

Порівняно з серединою квітня середню ціну на бензин збільшено на 23 копійки, на дизпаливо – на 1,01 грн за літр.

З урахуванням граничних торгових націнок, максимальна ціна на "звичайний" бензин для його продажу через мережу АЗС не повинна перевищувати 34,10 грн/літр, на "звичайне" дизпаливо – 38,66 грн/літр.

Як повідомлялося, Україна продовжила карантин до 31 травня 2022 року. На період його дії уряд постановою №474 від 14 травня 2021 року встановив граничні рівні торгової надбавки до середньої ціни дизельного палива не вище ніж 7 грн/літр, бензину – не вище ніж 5 грн/літр. З кінця лютого 2022 року вони знижені до 5 грн/літр та 4,55 грн/літр, відповідно.

Автор: 

АЗС (1590) бензин (1107) Мінекономрозвитку (2000) дизпаливо (1283)


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Была соляра по 36 потом повысили до 37.99 теперь сколько.Может надо понизить.
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23.04.2022 11:24 Відповісти
Тобі в умовах війни може ще бонусну знижку і безкоштовну каву потрібно?
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23.04.2022 13:08 Відповісти
Списывать всё на войну - гениально!
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23.04.2022 15:39 Відповісти
менше п*здити треба в умовах війни
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24.04.2022 12:30 Відповісти
95 по 36
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23.04.2022 19:35 Відповісти
Эти о6раничения приводят только к одному-топливо исчезает с заправок.У нас в регионе дизеля нет уже 3 недели. Если и появляется на одиночных заправках то по 44-45 грн. Качество непонятное. Классика жанра-"регулируешь" цены-товар исчезает.
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23.04.2022 15:49 Відповісти
Почему более дешевая в производстве солярка стоит дороже 95??
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24.04.2022 00:34 Відповісти
Це така зе програма підтримки аграріїв. Тому що сіють в полях не бензином, а соляркою.
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24.04.2022 07:27 Відповісти

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