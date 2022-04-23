Мінекономіки підвищило ціни на бензин та дизпаливо

Міністерство економіки України оприлюднило середню вартість бензинів у розмірі 29,55 грн/літр та дизпалива – 33,66 грн/літр, з яких обчислюється гранична ціна реалізації пального на автозаправних станціях на кінець квітня.

Про це йдеться в повідомленні Мінекономіки.

Порівняно з серединою квітня середню ціну на бензин збільшено на 23 копійки, на дизпаливо – на 1,01 грн за літр.

З урахуванням граничних торгових націнок, максимальна ціна на "звичайний" бензин для його продажу через мережу АЗС не повинна перевищувати 34,10 грн/літр, на "звичайне" дизпаливо – 38,66 грн/літр.

Як повідомлялося, Україна продовжила карантин до 31 травня 2022 року. На період його дії уряд постановою №474 від 14 травня 2021 року встановив граничні рівні торгової надбавки до середньої ціни дизельного палива не вище ніж 7 грн/літр, бензину – не вище ніж 5 грн/літр. З кінця лютого 2022 року вони знижені до 5 грн/літр та 4,55 грн/літр, відповідно.