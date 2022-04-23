Renault готує "АвтоВАЗ" до продажу, – росЗМІ

Французький автоконцерн Renault готується до продажу російської автомобільної компанії "АвтоВАЗ", яка є дочірньою компанією Renault Group.

Про це пише "Комерсант" із посиланням наросійські "Газета.Ru" та ТАСС.

За даними джерел "Газета.Ru", можливими власниками заводу називають структури Мінпромторгу РФ або корпорацію "Ростех". Водночас джерела ТАСС зазначають, що частку Renault може викупити один із китайських автоконцернів.

У самій компанії Renault поки що цю інформацію не коментували.



Renault володіє 67,61% в Alliance Rostec Auto – у спільному підприємстві з "Ростехом", створеному для управління "АвтоВАЗом". При цьому "Ростех" перебуває під санкціями ЄС. Тому компанія повідомила, що розглядає "всі доступні варіанти з урахуванням сьогоднішньої ситуації".

"АвтоВАЗ" виробляє автомобілі під власною торговою маркою Lada, а також автомобілі марки Nissan, Renault та Datsun. Крім того, постачає іншим виробникам машинокомплекти для випуску автомобілів марки Lada та їх модифікацій.

Як повідомлялося, у березні французька Renault зупинила виробництво автомобілів на заводі в Москві.