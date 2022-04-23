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Новини
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Суд наклав арешт на комбінат російського мільярдера на Дніпропетровщині

гзк,демуринський

Правоохоронці в межах кримінального провадження викрили керівництво одного із гірничо-збагачувальних комбінатів в умисному ухиленні від сплати податку на прибуток у сумі понад 10 млн грн (ч. 3 ст. 212 КК України).

Про це повідомляє пресслужба Бюро економічної безпеки.

Слідство встановило, що згадане підприємство протягом 2020-2021 років здійснювало експорт видобутої титановмісної сировини на адресу підприємств Росії та Білорусі.

"За документами комбінат постачав цю сировину нібито австрійській компанії. Проте, фактично продукція одразу направлялася російським та білоруським підприємствам. Вартість реалізованої продукції було умисно занижено на загальну суму понад 56 млн грн. Це призвело до втрат бюджету у вигляді несплати податку на прибуток у сумі понад 10 млн грн", – йдеться у повідомленні.

У подальшому, за рішенням суду накладено арешт на 100% корпоративних прав товариства та на рахунки зазначеного підприємства, відкритих в українських банках.

Директору гірничо-збагачувального комбінату за фактом умисного ухилення від сплати податку на прибуток повідомлено про підозру.

На даний час вирішується питання про обрання запобіжного заходу директору товариства. Досудове розслідування триває.

У БЕБ не уточнили назву підприємства. Водночас, за даними українського Forbes, йдеться про "Демуринський гірничо-збагачувальний комбінат". За даними аналітичної платформи YouControl, кінцевим бенефіціаром підприємства є російський бізнесмен Михайло Шелков. Директор – Дмитро Федаш.

"Демуринський гірничо-збагачувальний комбінат" розташований у Дніпропетровськії області. ГЗК веде промислову розробку Вовчанського родовища титано-цирконових руд із запасами ільменіту понад 2 млн тонн.

Російський мільярдер Михайло Шелков є акціонером та членом ради директорів найбільшого світового виробника титану, зливків та прокату – російської корпорації "ВСМПО-Авісма", проти якої вже запроваджено санкції ЄС. Україна запровадила санкції проти Шелкова у червні 2021 року. Шелков посідає 59 місце у рейтингу російських мільярдерів. Російський Forbes оцінював його статки в $1,5 млрд.

Автор: 

арешт (850) ГЗК (127) Бюро економічної безпеки (412)


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По-дєлу! шукаєм рашистів дальше й націоналізуємо.
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23.04.2022 11:38 Відповісти
націоналізуємо - і віддаємо бєнє за три копійки
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24.04.2022 12:34 Відповісти
Де там про націоналізацію? Там - про копійчані смішні штрафи, а не про націоналізацію. І далі нехай російська агентура працює на Путіна і його економіку.
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24.04.2022 13:21 Відповісти
Типа никто об этом не знал.
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23.04.2022 23:34 Відповісти
А у нас что нет мозгов
Обработать руду и выплавлять титан
А то имплантации с титана -- стоит тысячи
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24.04.2022 11:09 Відповісти
У нас практично весь титан іде на ********* і повертається до нас зброєю яка нас же і знищує. Всі родовища стратегічної сировини, зокрема титану та літію, мають бути виключно в державній власності як мінімум на 51%.
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24.04.2022 16:13 Відповісти
Скільки можна будувати авіацію рашкі! Невже стільки дебільних у владі? СМЕРТЬ ВОРОГАМ!!!
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25.04.2022 09:41 Відповісти

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