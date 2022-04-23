Україна виплатила $1,1 мільярда за програмою "єПідтримки", – Шмигаль

Уряд виплатив $1,1 млрд громадянам, які в березні подали заявки на отримання компенсацій по 6,5 тис. грн за програмою "єПідтримка".

Про це заявив у п’ятницю в Вашингтоні прем’єр-міністр Денис Шмигаль, передає Укрінформ.

"Підтримка і виплати по 6,5 тисяч гривень людям, які були внутрішньо переміщеними, коштували державі $1,1 млрд. Нам треба продовжувати ці виплати, продовжувати цю підтримку, тому ми спираємося на допомогу наших партнерів", – зазначив він.

Раніше повідомлялося, що за програмою "єПідтримка" надійшло майже 5 млн заявок на отримання допомоги. Кабмін визначив 31 березня кінцевим терміном подання заявок на отримання цієї допомоги.

Програма розповсюджувалася на регіони, де тривають бойові дії: Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Житомирська, Запорізька, Київська, Луганська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Харківська, Херсонська та Чернігівська області, а також Київ.

Такі виплати могли отримати наймані працівники, за яких сплачено ЄСВ, а також фізособи-підприємці всіх груп, які подали податкову звітність за 2021 рік або за четвертий квартал 2021 року. Щоб отримати виплату, людина має працювати за умов трудового договору, гіг-контракту чи іншого цивільно-правового договору.