"Приватбанк" відновив роботу сервісів після аварійної ситуації з каналами зв'язку (оновлено)

У суботу, 23 квітня, державний "Приватбанк" повідомив про аварійну ситуацію з каналами зв’язку.

Про це повідомляють у пресслужбі банку.

"Приватбанк" повідомив про виникнення аварійної ситуації з каналами зв'язку, через що 23 квітня наші клієнти можуть зіткнутися з тимчасовими затримками в роботі сервісів банку, мережі банкоматів та оплати картками покупок через торгові термінали", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що фахівці банку працюютьнад найшвидшим відновленням стабільної роботи.

Пізніше речник "Приватбанку" Олег Серга повідомив, що банк відновлює роботу всіх сервісів.

"Приватбанк" відновлює стабільну роботі всіх сервісів банку, "Приват24". мережі банкоматів та оплати картками покупок через торгові термінали. Дякуємо за розуміння", – написа він на сторінці у Facebook.