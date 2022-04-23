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Новини
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"Приватбанк" відновив роботу сервісів після аварійної ситуації з каналами зв'язку (оновлено)

приватбанк

У суботу, 23 квітня, державний "Приватбанк" повідомив про аварійну ситуацію з каналами зв’язку.

Про це повідомляють у пресслужбі банку.

"Приватбанк" повідомив про виникнення аварійної ситуації з каналами зв'язку, через що 23 квітня наші клієнти можуть зіткнутися з тимчасовими затримками в роботі сервісів банку, мережі банкоматів та оплати картками покупок через торгові термінали", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що фахівці банку працюютьнад найшвидшим відновленням стабільної роботи.

Пізніше речник "Приватбанку" Олег Серга повідомив, що банк відновлює роботу всіх сервісів. 

"Приватбанк" відновлює стабільну роботі всіх сервісів банку, "Приват24". мережі банкоматів та оплати картками покупок через торгові термінали. Дякуємо за розуміння", – написа він на сторінці у Facebook.

Автор: 

банки (6971) Приватбанк (1783)


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Топ коментарі
+4
Приватбанк зекономив на програмному забезпеченні і програмістах.......зараз результат......скупий плате двічі,а в даній ситуації ми платемо....
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23.04.2022 20:31
+3
А нічого що у нас війна? Нічого що по Дніпру були завдані ракетні удари?
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23.04.2022 15:19
+2
Спробуйте через Ошадбанк - він власника не міняв .
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23.04.2022 18:49
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Дякую, дуже дякую.
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23.04.2022 13:41 Відповісти
Коли банк змінив власника, такі проблеми стали нормою. На вихідні, свята, перехідні періода з місяця на місяць та з року на рік. Вся справа у таких собі "нічних депозитах". Коли банк скидає всі кошти на депозит такий, отримає чималі відсотки, які потім йдуть на потреби деяких нешановних людей. А за добу ніхто нічого не помічає)))
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23.04.2022 15:06 Відповісти
А нічого що у нас війна? Нічого що по Дніпру були завдані ракетні удари?
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23.04.2022 15:19 Відповісти
Спробуйте через Ошадбанк - він власника не міняв .
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23.04.2022 18:49 Відповісти
Если реально у приват застой, на жаль
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24.04.2022 12:23 Відповісти
Марина, тиж повна дура в банківських процесах! Який "нічний депозит"? Хто кому куди скидає?

Попередній власник не робив проблеми банку, ага - він тупо ******* у всіх вкладників $5,5 мільярдів! а ти про якісь "нічні депозити"
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24.04.2022 12:37 Відповісти
С какого х*** Приватбанк заблокировал карты украинцев и теперь нельзя сделать перевод за границу? Теперь многие иностранные сайты пишут что не принимают карты из Украины в связи с политикой наших банков. С каких пор на украинцев наложили санкции?
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23.04.2022 17:36 Відповісти
Я не знаю якого класа Ваша картка, але у дружини проблем в Німеччині не має, можна зняти готівку, розплатитися в магазині
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24.04.2022 12:25 Відповісти
Ти уважно читаєш? "многие иностранные сайты пишут что не принимают карты из Украины"! До чого тут твоя дружина і її розрахунки в магазинах Німеччини?
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24.04.2022 12:40 Відповісти
поедь и сними в крыму например...разве только от хрена ушки,приятного аппетита.
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24.04.2022 17:27 Відповісти
Приватбанк зекономив на програмному забезпеченні і програмістах.......зараз результат......скупий плате двічі,а в даній ситуації ми платемо....
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23.04.2022 20:31 Відповісти
это не приват-24,это хуже...банк упал в помойку по всем направлениям,клерки отвратительно относятся к клиентам.Ребята пр-24 ,вы думаете,что вы Бога за бороду поймали, те, кто вас тупых и грязных туда по протеже воткнули (при разборках ,а они не за горами) вам трусы обдристаные вами постирают...не дождётесь,подмывайтесь!!!
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24.04.2022 15:51 Відповісти

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