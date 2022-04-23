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Фінляндія скоротить імпорт електроенергії з РФ

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Імпорт електроенергії з Росії до Фінляндії буде обмежено.

Про це заявив оператор ліній електропередач Fingrid, передає видання Yle.

Зазначається, що пропускна здатність буде скорочена з нинішніх 1300 до 900 мегават у найближчу неділю, 24 квітня. Оператор обґрунтовує своє рішення ризиками для електроенергетичної системи "в мінливій геополітичній ситуації".

Крім того, надходження електрики з Росії буде повністю призупинено, коли проходитиме тестування атомного реактора Олкілуото-3. Експорт електроенергії з Фінляндії до РФ залишиться на колишньому рівні.

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імпорт (2330) Фінляндія (336) електроенергія (4248)


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