Фінляндія скоротить імпорт електроенергії з РФ

Імпорт електроенергії з Росії до Фінляндії буде обмежено.

Про це заявив оператор ліній електропередач Fingrid, передає видання Yle.

Зазначається, що пропускна здатність буде скорочена з нинішніх 1300 до 900 мегават у найближчу неділю, 24 квітня. Оператор обґрунтовує своє рішення ризиками для електроенергетичної системи "в мінливій геополітичній ситуації".

Крім того, надходження електрики з Росії буде повністю призупинено, коли проходитиме тестування атомного реактора Олкілуото-3. Експорт електроенергії з Фінляндії до РФ залишиться на колишньому рівні.