"Укрпошта" запустить нову марку про "русскій воєнний корабль"

З огляду на високий попит і дослухаючись громадської думки, "Укрпошта" вирішила продовжити серію про русскій воєнний корабль, враховуючи його актуальний стан, та у травні ввести в обіг марку "Русскій воєнний корабль...ВСЬО".

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Згальний тираж нової марки становитиме 5 млн примірників.

"Це не просто серія з двох марок, це історія, яка твориться на наших очах", – зазначили в "Укрпошті".

Автором нового випуску, як і попереднього, виступить Борис Грох. Маркові аркуші, окрім нових поштових марок, міститимуть купони, на яких буде відтворено зображення першої марки "Русскій воєнний корабль, іді … !".

"Тож усі ті, хто не зміг придбати поштові марки з кораблем, матимуть можливість отримати два в одному – поштову марку без корабля та купон з кораблем, як нагадування про початок цієї історії, яка вже стала легендарною. Поштові марки "Русскій воєнний корабль … ВСЬО!", як і попередній випуск, планується виготовити з внутрішнім (F) та міжнародним номіналом (W)", – пояснили в компанії.

Найближчими днями їх оприлюднять на сайті і всі бажаючі зможуть оформити передзамовлення онлайн.

Окрім поштових марок "Русскій воєнний корабль, іді … !", найближчим часом в онлайн-магазині з’являться інші патріотичні випуски "Укрпошти" – поштові марки, а також різноманітний мерч із зображенням марки.

Водночас "Укрпошта" продовжує працювати над розробкою нових патріотичних сюжетів поштової продукції і випуском поштових марок з додатковим номіналом, який буде спрямовано на важливі соціальні проєкти та допомогу ЗСУ.