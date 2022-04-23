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Новини
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"Укрпошта" запустить нову марку про "русскій воєнний корабль"

марка,укрпошта

З огляду на високий попит і дослухаючись громадської думки, "Укрпошта" вирішила продовжити серію про русскій воєнний корабль, враховуючи його актуальний стан, та у травні ввести в обіг марку "Русскій воєнний корабль...ВСЬО".

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Згальний тираж нової марки становитиме 5 млн примірників.

"Це не просто серія з двох марок, це історія, яка твориться на наших очах", – зазначили в "Укрпошті".

Автором нового випуску, як і попереднього, виступить Борис Грох. Маркові аркуші, окрім нових поштових марок, міститимуть купони, на яких буде відтворено зображення першої марки "Русскій воєнний корабль, іді … !".

"Тож усі ті, хто не зміг придбати поштові марки з кораблем, матимуть можливість отримати два в одному – поштову марку без корабля та купон з кораблем, як нагадування про початок цієї історії, яка вже стала легендарною. Поштові марки "Русскій воєнний корабль … ВСЬО!", як і попередній випуск, планується виготовити з внутрішнім (F) та міжнародним номіналом (W)", – пояснили в компанії.

Найближчими днями їх оприлюднять на сайті і всі бажаючі зможуть оформити передзамовлення онлайн.

Окрім поштових марок "Русскій воєнний корабль, іді … !", найближчим часом в онлайн-магазині з’являться інші патріотичні випуски "Укрпошти" – поштові марки, а також різноманітний мерч із зображенням марки.

Водночас "Укрпошта" продовжує працювати над розробкою нових патріотичних сюжетів поштової продукції і випуском поштових марок з додатковим номіналом, який буде спрямовано на важливі соціальні проєкти та допомогу ЗСУ.

Автор: 

корабель (69) Укрпошта (797)


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Укр.почте необходимо для увековечения зверств рус. фашистов выпустить еще несколько серий марок.1 я серия--русский фашизм в действии.И ,фото разрушений и убитых людей. 2 я серия--Оплата русским фашистам и фото уничтоженной техники.3 я серия--Русская армия мародеров и соответствующие фото и урывки переговоров
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23.04.2022 16:56 Відповісти
В апреле 2022 г глашатай офиса президента Арестович сделал признание о предательстве руководства Украины ЗАЯВИВ : ;;Мы знали ( не он арестович),что россия нападет 23--24 02 2022,но не объявили мобилизацию,так как боялись столкновений беженцев с военными.Бред тупого человека.При угрозе нападения войска тайно выводятся в соответствующие районы ,для занятия позиций. В итоге в результате предательства фашисты заняли Херсон без боя в 9.20 и население Херсона встретили врага голыми руками.Кто ответил за это предательство?А на севере фашистов встретили НЕ ПО ПЛАНУ Т. Черновол со стугнами П--к Трофименко и генерал Кривонос. Сегодня Данилов пытался опрвдаться за Херсон ,мол после войны будем разбираться .Неправильно. Если виновные не будут наказаны сейчас ,то они еще навредят.
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23.04.2022 17:23 Відповісти

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