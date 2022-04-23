Комендантська година у Великодню ніч діятиме по всій Україні

У ніч проти 24 квітня по всій території України діятиме комендантська година.

Про це повідомив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко у Telegram.

За його словами, у Донецькій, Луганській, Запорізькій, Харківській, Миколаївській, Херсонській областях комендантська година триватиме з 19:00 23 квітня до 5:00 24 квітня.



Водночас з 23:00 до 5:00 комендантська година діятиме у Києві, а також Київській, Одеській, Кіровоградській, Вінницькій, Волинській, Житомирській, Дніпропетровській, Рівненській, Полтавській, Чернігівській, Сумській, Черкаській, Івано-Франківській, Львівській, Тернопільській, Хмельницькій, Закарпатській та Чернівецькій областях.

"Цього року, як і попередні роки карантину Великодні богослужіння відбуватимуться онлайн. Сьогодні, у суботу, о 23:30 кожен охочий зможе долучитися до богослужіння з Михайлівського золотоверхого собору у Києві в ефірі національного марафону єдиних новин. У Великдень, о 7:30 ранку кожен вірянин зможе подивитися онлайн-трансляцію богослужіння УГКЦ з Патріаршого собору Воскресіння Христового у Києві в ефірі єдиних новин та суспільного телеканалу "Культура", – зазначив Тимошенко.