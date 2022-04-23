Єврооблігації України за тиждень подешевшали на понад 6%

За цей тиждень, коли РФ заявила про початок другої фази війни проти України, а перспективи переговорів, як і раніше, залишаються невизначеними, котирування українських єврооблігацій знизилися в середньому ще на 6,6%.

За інформацією Bloomberg, найменше подешевшали найкоротші папери з погашенням у вересні 2022 року: їхня ціна за тиждень опустилася на 5,1% і до кінця дня п'ятниці, 22 квітня, становила 57,8% номіналу, передає Інтерфакс-Україна.



Проте з урахуванням близькості терміну виплат це збільшило їхню прибутковість до погашення до 219,4% проти 184,9% річних тижнем раніше, тоді як ставки паперів з погашенням у 2023-2024 роках збільшилися за тиждень на 8,8-5,1 відсоткових пункта (в.п.), а більш довгострокових – на 2,9-1,6 в.п.



Зокрема, єврооблігації з погашенням у 2023 році котирувалися за ставкою 88,5% річних, у 2024 році – 64% річних, у 2025 році – 48,7%, у 2026 році – 40,6%.



Ставки з паперів із погашенням у 2027-2029 роках зросли до 35,9-30,4%, а "найдовших" з погашенням у 2032-2033 роках – до 26,7-26%.



Облігації у євро з погашенням у 2026 році котирувалися з прибутковістю 43,9%, у 2030 році – 24,2%, що відповідно на 3,3 в.п. та 1,5 в.п. нижче за показники тижневої давності.



Загалом, за період з 29 березня, коли котирування єврооблігацій України підскочили на оптимістичних настроях інвесторів після українсько-російських переговорів у Стамбулі, вони знизилися вже в середньому на 22%.



Курс ВВП-варрантів за минулий тиждень знизився незначно – лише на 0,6%, до 28,1% від номіналу, а з 29 березня він упав на 15,3%.