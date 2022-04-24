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Українці можуть допомогти подолати дефіцит робочої сили в Європі, – МВФ

мвф

Біженці з України, які захочуть залишитися за кордоном на довгий період, можуть стати позитивним фактором для Європи, якій в середньостроковій перспективі не вистачає робочої сили.

Про це в сказав директор Європейського департаменту Міжнародного валютного фонду Альфред Каммер в інтерв'ю "Голосу Америки".

"У довгостроковій перспективі Україна хоче, щоб біженці повернулись. Що раніше це відбудеться, то краще. Однак дехто з біженців може залишитись на довгий період і це буде позитивом для Європи, бо в середньостроковій перспективі в Європі не вистачає робочої сили", – розповів Каммер.

Він додав, що МВФ погіршив прогноз цьогорічного зростання в країнах Східної Європи (крім України, Білорусі, Росії та Туреччини) на 1,5 в.п. Для просунутих економік цей прогноз був погіршений на 1 в.п., тобто на ті країни криза впливає значно більше.

"Однак, важливо, що це відбувається після значного відновлення східноєвропейських економік із ринками, що розвиваються. Це відновлення було значно більшим, ніж в просунутих європейських економіках", – додав Каммер.

Раніше повідомлялося, що очільниця МВФ Крісталіна Георгієва закликала збільшити фінансову допомогу Україні.

Автор: 

біженці (697) МВФ (1748) Євросоюз (5117)


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Ну да, они за счёт Украины порешают свои проблемы, а Украина останется с разрушений экономикой...
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24.04.2022 19:24 Відповісти
Як тільки кордони відкриють - так і одразу ...
Але це станеться не раніше, ніж через 3 роки після ПОВНОГО очищення території України від кацапських орд. А ці строки зараз ніхто не спрогнозує
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25.04.2022 08:17 Відповісти

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