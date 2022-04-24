НБУ спростив доступ нерезидентів до державних цінних паперів України

Національний банк України запровадив нові моделі обліку цінних паперів нерезидентів та розширив можливості застосування "лінку" з міжнародним депозитарієм.

Відповідні зміни дадуть змогу спростити доступ нерезидентів до облігацій внутрішньої державної позики, зокрема до військових ОВДП, та сприятимуть створенню нових послуг із продажу державних цінних паперів, йдеться в повідомленні НБУ.

Так, Національний банк оновив положення "Про провадження депозитарної і клірингової діяльності та забезпечення здійснення розрахунків за правочинами щодо цінних паперів Національним банком України", урегулювавши, зокрема:

можливості відкриття в системі депозитарного обліку депозитарію НБУ агрегованих рахунків для обліку цінних паперів, права на які належать нерезидентам. Це зроблено з метою спрощення автоматизації процесів відкриття рахунків у цінних паперах та обслуговування операцій нерезидентів із ОВДП;

порядок обліку прав на цінні папери, що належать інвестиційним фірмам та їх клієнтам;

умови припинення ведення обліку та обслуговування обігу облігацій місцевих позик у системі депозитарного обліку депозитарію НБУ.

Крім того, депозитарій НБУ додав можливість обслуговування кількох однотипних агрегованих рахунків у цінних паперах однієї депозитарної установи. Це дасть змогу оптимізувати процеси купівлі-продажу ОВДП інвестиційними фірмами та їх клієнтами, а також сприятиме залученню FinTech компаній на цей ринок.

Депозитарій НБУ також активно співпрацює з міжнародним депозитарієм Clearstream Banking S.A. для збільшення послуг, доступних через "лінк" між депозитаріями. Зокрема, скасовано обмеження для резидентів України на проведення операцій з ОВДП у системі Clearstream. Це дасть змогу розширити коло учасників вторинного ринку державних цінних паперів України серед нерезидентів.

Зміни до Положення затверджені постановою правління Національного банку України від 21 квітня 2022 року №79 "Про затвердження змін до Положення про провадження депозитарної і клірингової діяльності та забезпечення здійснення розрахунків за правочинами щодо цінних паперів Національним банком України".

Документ набирає чинності з 23 квітня 2022 року, за винятком окремих пунктів, які наберуть чинності з 25 квітня 2022 року.