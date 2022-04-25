Болгарія може розглянути закупівлю української електроенергії

Віце-прем'єр-міністр, міністр фінансів Болгарії Асен Васильєв висловив готовність внести до порядку денного уряду розгляд питання про закупівлю виробленої Україною електроенергії.

Про це повідомив міністр фінансів України Сергій Марченко у Facebook за підсумками зустрічі у Вашингтоні.

Марченко зазначив, що Україна нещодавно приєдналася до енергомережі Європи ENTSO-E, завдяки чому електроенергія, що виробляється в Україні, зможе реалізовуватися на європейському ринку.

"Таку можливість обговорював з усіма європейськими колегами", – наголосив Марченко.

Крім того, на зустрічі з директором Головного управління казначейства Франції Еммануелем Муленом Марченком запропонував приєднатися до просування в G7 і серед інших країн можливості запровадження додаткового податку на імпорт російських енергоносіїв.

Глава Мінфіну України також подякував Франції за наданий кредит на пільгових умовах у 300 млн євро та лідерство на санкційному напрямку: Казначейство Франції стало одним із перших, хто ініціював заморожування активів ЦБ РФ

Крім того, Марченко зустрівся з міністром міжнародного розвитку та співпраці Швеції Матильдою Ернкранс, від якої також отримав запевнення у підтримці України.