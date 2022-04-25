США анонсували нову допомогу для України

Заступник радника Білого дому з національної безпеки Джон Файнер заявив, що очікує на цьому тижні нових заяв щодо допомоги США Україні.

Таку заяву Файнер зробив в ефірі NBC, передає Європейська правда.

"Ми оголошуємо нові кроки, які означають нову допомогу, яку ми надаємо українцям, щоб вони могли боротися. Це відбувається майже щодня, принаймні – щотижня. І ми матимемо більше про це сказати й у наступний тиждень", – заявив він, підкресливши, що допомога США вже мала "значний" вплив на перебіг війни.

"Ми показали здатність бути спритними, щоб коригувати нашу допомогу та наш підхід, оскільки цілі російської війни змінюються. І ми будемо й надалі продовжувати робити це, залежно від того, як розвиватиметься ситуація на полі бою", – додав Файнер.

Він також прокоментував заклик Києва визнати Росію державою-спонсором тероризму, заявивши, що такий сценарій не можна виключати.

"Ми розглядаємо цілий ряд інших додаткових кроків, які ми можемо зробити, щоб притягнути Росію до відповідальності за злочини, які вона вчиняє в Україні", – пояснив Файнер.