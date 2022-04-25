Окупанти пошкодили Авдіївський коксохімічний завод

Російські окупанти 24 квітня внаслідок артилерійського обстрілу пошкодили ПрАТ "Авдіївський коксохімічний завод".

Про це повідомляє пресслужба Донецької обласної прокуратури у Facebook.

"24 квітня 2022 року приблизно об 11:35 збройними силами РФ із застосуванням реактивної системи залпового вогню здійснено черговий обстріл міста Авдіївки Донецької області.

Під вогнем окупантів знову опинилось одне з найбільших підприємств коксохімічної промисловості у державі – ПрАТ "Авдіївський коксохімічний завод". Пошкоджено третю батарею першого коксового цеху, ТЕЦ та цех улавлювання", – йдеться у повдіомленні.

Повна інформація щодо пошкодженої інфраструктури встановлюється.

Зазначається, що за процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 КК України).