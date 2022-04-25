Біржа Nasdaq припиняє роботу з російськими інвесторами

Доступ до американської біржі Nasdaq для резидентів із РФ буде закрито з 29 квітня.

Про це йдеться в повідомленні від Saxo Bank, яке було надіслано користувачам, які співпрацюють із Nasdaq. Скріншот повідомлення з'явився на форумі російських трейдерів, передає Укрінформ.

Доступ до біржі для резидентів із Росії закриють з 29 квітня. У повідомленні також зазначили, що росіяни більше не матимуть доступу до актуальних ринкових даних бірж Nasdaq, а будь-які активні підписки на ринкові дані будуть автоматично скасовані.

"Наступні зміни відбудуться з 29 квітня 2022 року. Клієнти, які проживають у Росії, більше не матимуть доступу до поточних ринкових даних або даних із затримкою з бірж Nasdaq у США та країнах Північної Європи, якщо на рахунку відсутня позиція, що торгується на зазначених біржах" , – йдеться у повідомленні.