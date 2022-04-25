Окупанти обстріляли п'ять залізничних станцій у центрі та заході України

Російські окупанти вранці 25 квітня обстріляли п’ять залізничних станцій у центральній та західній частинах України.

Про це повідомив очільник "Укрзалізниці" Олександр Камишін у Telegram.

"Російскі війська продовжують системно руйнувати залізничну інфраструктуру. Сьогодні ранком протягом години під обстріл попали 5 залізничних станцій в центральній та західній Україні. Як мінімум 16 пасажирських поїздів будуть затримані", – написав він.

За його словами, внасліок ударів є постраждалі.

Крім того, глава Рівненської обласної адміністрації Віталій Коваль повідомив, що два ворожі авіаудари влучили по залізничній інфраструктурі області. Жертв немає.