БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
Новини
6 800 4

Окупанти обстріляли п'ять залізничних станцій у центрі та заході України

пути,рельсы,железнодорожные

Російські окупанти вранці 25 квітня обстріляли п’ять залізничних станцій у центральній та західній частинах України.

Про це повідомив очільник "Укрзалізниці" Олександр Камишін у Telegram.

"Російскі війська продовжують системно руйнувати залізничну інфраструктуру. Сьогодні ранком протягом години під обстріл попали 5 залізничних станцій в центральній та західній Україні. Як мінімум 16 пасажирських поїздів будуть затримані", – написав він.

За його словами, внасліок ударів є постраждалі.

Крім того, глава Рівненської обласної адміністрації Віталій Коваль повідомив, що два ворожі авіаудари влучили по залізничній інфраструктурі області. Жертв немає.

Автор: 

залізниця (828) обстріл (84) Укрзалізниця (4778)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Нужно больше ПВО и ПРО Украине! И нужно сейчас же отправлять больше людей на обучение на те же Пэтриоты и нужно обучать всему передовому вооружению прямо сегодня же отправлять! Нет времени договариваться или что-то еще т.п. Нужно брать и делать! Скорость решений и выполнения должны быть мгновенные!
показати весь коментар
25.04.2022 11:35 Відповісти
Не, не, не! Нам нужно больше открывать рот в сми, что по железной дороге идут поставки вооружений. Это точно поможет.

ссск, какое же у нас долбанутое правительство
показати весь коментар
25.04.2022 13:34 Відповісти
Нужно взорвать всю русскую железную дорогу! Нужно уничтожить всю логистику России к чертовой матери!
показати весь коментар
25.04.2022 11:36 Відповісти
Восстановление Украинской логистики должно быть мгновенное! Нужны компании в помощь Запада! Украина не должна даже ощущать никаких перебоев в логистике. Нужны фуры и грузовики от Запада для перевозок всего, чего только можно. Нужно быстро делать посадочные полосы для самолетов. Логистика - это одно из важнейших в войне и в Украине и Западе логистика должна ускоряться, а Российской логистики просто не должно быть! Нужно любыми средствами выполнять поставленные цели!
показати весь коментар
25.04.2022 11:41 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 