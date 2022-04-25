Окупанти обстріляли п'ять залізничних станцій у центрі та заході України
Російські окупанти вранці 25 квітня обстріляли п’ять залізничних станцій у центральній та західній частинах України.
Про це повідомив очільник "Укрзалізниці" Олександр Камишін у Telegram.
"Російскі війська продовжують системно руйнувати залізничну інфраструктуру. Сьогодні ранком протягом години під обстріл попали 5 залізничних станцій в центральній та західній Україні. Як мінімум 16 пасажирських поїздів будуть затримані", – написав він.
За його словами, внасліок ударів є постраждалі.
Крім того, глава Рівненської обласної адміністрації Віталій Коваль повідомив, що два ворожі авіаудари влучили по залізничній інфраструктурі області. Жертв немає.
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ссск, какое же у нас долбанутое правительство