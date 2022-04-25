У російському Брянську сталася пожежа на нафтобазі

У Брянську в РФ сталася пожежа на нафтобазі АТ "Транснефть-Дружба".

Як пише "Настоящее время", про це повідомляють "Інтерфакс" та ТАСС із посиланням на регіональне управління МНС.



Крім того, за даними "Інтерфаксу" горить ще один нафтовий об'єкті в Брянську, крім нафтобази АТ "Транснефть-Дружба".



"Рано вранці спалахнув резервуар з дизельним паливом на території нафтового комплексу на Сніжецькому валу. Вогонь охопив резервуар обсягом 10 тисяч кубометрів", – зазначив співрозмовник агентства.

Пожежа на нафтобазі у Фокінському районі Брянська сталася близько другої години ночі, що стало причиною – поки що невідомо. Жителі міста повідомляли, що чули вибухи.

Пізніше "Комерсант" наголосив, що новина про пожежу зникла із сайту управління МНС. Водночас ТАСС із посиланням на пресслужбу уряду регіону пише, що спалахнули резервуари на нафтобазі.

"Транснефть-Дружба" (дочірнє товариство "Транснефти") має резервуарний парк обсягом 3,1 млн кубометрів, експлуатує 20 нафтоперекачувальних та 15 нафтопродуктоперекачувальних станцій, 3,5 тис. км нафтопроводів та 3,9 тис. км нафтопродуктопроводів. Виробничі об'єкти підприємства перебувають у 11 російських регіонах. У веденні підприємства знаходиться нафтопровідна магістраль "Дружба", що здійснює постачання нафти з Росії до Європи.