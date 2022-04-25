Окупанти обстріляли ТЕЦ та нафтопереробний завод у Кременчуку, – ОВА (оновлено)
У неділю, 24 квітня, російські окупанти вдарили по Кременчуцьким ТЕЦ та нафтопереробному заводу.
Про це повідомив голова Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін у Telegram.
"9 ворожих ракет напередодні вдарили по Кременчуцькій ТЕЦ і знову по Кременчуцькому НПЗ. На жаль, 1 людина загинула, 7 людей постраждали, у них поранення різного ступеня тяжкості. Маємо значні руйнування будівель, але всі пожежі локалізовані", – написав він.
Пізніше він уточнив, що пожежа на Кременчуцькому НПЗ була ліквідована близько 10 ранку.
Також, за словами очільника області, майже в усіх районах міста через обстріл ТЕЦ немає гарячої води.
Лунін додав, що 24 квітня відбувся найбільший обстріл області за час повномасштабного російського вторгнення.
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