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Окупанти обстріляли ТЕЦ та нафтопереробний завод у Кременчуку, – ОВА (оновлено)

тец,кременчук

У неділю, 24 квітня, російські окупанти вдарили по Кременчуцьким ТЕЦ та нафтопереробному заводу.

Про це повідомив голова Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін у Telegram.

"9 ворожих ракет напередодні вдарили по Кременчуцькій ТЕЦ і знову по Кременчуцькому НПЗ. На жаль, 1 людина загинула, 7 людей постраждали, у них поранення різного ступеня тяжкості. Маємо значні руйнування будівель, але всі пожежі локалізовані", – написав він.

Пізніше він уточнив, що пожежа на Кременчуцькому НПЗ була ліквідована близько 10 ранку.

Також, за словами очільника області, майже в усіх районах міста через обстріл ТЕЦ немає гарячої води.

Лунін додав, що 24 квітня відбувся найбільший обстріл області за час повномасштабного російського вторгнення.

Автор: 

Кременчук (56) НПЗ (379) ТЕЦ (353)


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