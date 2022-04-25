Російські військові знеструмили Кремінську підстанцію, без світла залишилась вся Луганщина, – ОВА

Російська армія 25 квітня знеструмила нещодавно побудовану Кремінну електропідстанцію, унаслідок чого вся Луганська область залишилася без світла.

Про це повідомив очільник Луганської військової адміністрації Сергій Гайдай.

"Нещодавно збудована поблизу Кремінної електропідстанція знеструмлена російською армією 25 квітня. Без електроенергії наразі всі населені пункти Луганщини. Опрацьовуємо альтернативні варіанти заживлення області", – зазначив він.

За його словами, ця підстанція напругою 500 кВ в мирний час заживлювала більшу частину міст і сіл області.

"Також раніше електроенергія надходила із Луганської ТЕС, що у місті Щастя. Трансформаторні блоки останньої зруйновані ворогом, полагодити їх росіяни не в змозі. Тож, до сьогодні підстанція в Кремінній залишалась єдиним джерелом постачання електроенергії в домівки луганчан", – наголосив Гайдай.

Пізніше він додав, що енергетики знайшли схему підключення області. Наразі триває подача напруги на уцілілі підстанції

"Необхідна для потреб населення міст та сіл Луганщини напруга подаватиметься по іншій схемі через потужні електропідстанції, що залишилися в роботі на території області. Наразі триває подача напруги на ці уцілілі підстанції. Невдовзі світло повернеться в домівки наших мешканців", – наголосив очільник області.

Водночас дістатися до пошкоджень лінії електропередачі, що заживлює Кремінську ПС 500 кВ, зараз неможливо через активні бойові дії.