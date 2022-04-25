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Українці перерахували на армію 554 мільйони коштів "єПідтримки"

всу,шеврон

Українці через сервіс Portmone перерахували 554 млн грн із карток "єПідтримка" на допомогу ЗСУ.

Про це повідомляє пресслужба "Дії" у Telegram.

"У перші дні повномасштабного вторгнення Росії в Україну ми спільно з Portmone зробили можливість перераховувати 1000 грн "єПідтримки" на армію. За перші хвилини українці поклали сервіс, надсилаючи понад 6 тисяч оплат одночасно", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що загалом за два місяці на рахунок ЗСУ переказали понад 592 млн грн, із них понад 554 млн грн – це кошти з карток "єПідтримка".

Автор: 

армія (202) гроші (542) єПідтримка (67)


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В той час, коли пенсіонери відривають від себе такі потрібні їм копійки, світ допомагає нам грошима і зброєю, ділки завозять в Україну, без сплати мит, дорогі автомобілі з Європи, чому там дивуються.
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25.04.2022 11:51 Відповісти

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