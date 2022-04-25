Українці перерахували на армію 554 мільйони коштів "єПідтримки"
Українці через сервіс Portmone перерахували 554 млн грн із карток "єПідтримка" на допомогу ЗСУ.
Про це повідомляє пресслужба "Дії" у Telegram.
"У перші дні повномасштабного вторгнення Росії в Україну ми спільно з Portmone зробили можливість перераховувати 1000 грн "єПідтримки" на армію. За перші хвилини українці поклали сервіс, надсилаючи понад 6 тисяч оплат одночасно", – йдеться у повідомленні.
Зазначається, що загалом за два місяці на рахунок ЗСУ переказали понад 592 млн грн, із них понад 554 млн грн – це кошти з карток "єПідтримка".
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Андрій Тепаненко
показати весь коментар25.04.2022 11:51 Відповісти Мені подобається 0
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