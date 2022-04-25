Вперше світові військові витрати перевищили $2 трильйони, – SIPRI

За даними Стокгольмського міжнародного інституту досліджень проблем світу (SIPRI) світові військові витрати продовжували зростати у 2021 році й досягнули рекордного рівня у $2,1 трлн.

Про це йдеться у пресрелізі SIPRI, передає Укрінформ.

Зазначається, що 2021-й став сьомим роком поспіль, коли військові витрати у світі збільшуються.

Найбільші витрати на військові потреби у 2021 році здійснили США, Китай, Індія, Велика Британія та Росія. На ці п'ять країн разом припадало 62% від всіх витрат у світі.

Найбільше витрат зафіксовано у США ($801 млрд), а на другому місці розташований Китай з $293 млрд.

РФ збільшила свої військові витрати на 2,9% у 2021 році до 65,9 $млрд у той час, коли вона нарощувала свої сили вздовж українського кордону. Це вже третій рік поспіль, коли країна збільшувала свої військові витрати.

У свою чергу, коли Україна зміцнювала оборону проти Росії, її військові витрати зросли на 72% з 2014 року. У 2021 році військові витрати України становили $5,9 млрд, що дорівнювало 3,2% ВВП.

"Навіть на тлі економічних наслідків пандемії COVID-19 світові військові витрати досягли рекордного рівня", – заявив старший науковий співробітник SIPRI Дієго Лопес да Сілва.