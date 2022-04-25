Зеленський змінив постійного представника президента в окупованому Криму

Президент Володимир Зеленський підписав указ № 274/2022 про призначення на посаду постійного представника президента України в АР Крим Тамілу Ташеву, яка останні роки працювала на посаді заступника постпреда.

Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

Зазначається, що ішим указом № 273/2022 глава держави звільнив з посади постійного представника Антона Кориневича.

Крім того, президент розпорядився щодо звільнення з посади першої заступниці постійного представника президента України в АРК Дар'ї Свиридової.

В Офісі президента наголосили, що кадрові зміни були заплановані ще до загострення збройної агресії РФ.

Нагадаємо, Антон Кориневич обіймав посаду постійного представника президента України в Криму з червня 2019 року.