Зеленський змінив постійного представника президента в окупованому Криму
Президент Володимир Зеленський підписав указ № 274/2022 про призначення на посаду постійного представника президента України в АР Крим Тамілу Ташеву, яка останні роки працювала на посаді заступника постпреда.
Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.
Зазначається, що ішим указом № 273/2022 глава держави звільнив з посади постійного представника Антона Кориневича.
Крім того, президент розпорядився щодо звільнення з посади першої заступниці постійного представника президента України в АРК Дар'ї Свиридової.
В Офісі президента наголосили, що кадрові зміни були заплановані ще до загострення збройної агресії РФ.
Нагадаємо, Антон Кориневич обіймав посаду постійного представника президента України в Криму з червня 2019 року.
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