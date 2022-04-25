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Нацбанк видав кредити рефінансування на 1,3 мільярда

нбу,нацбанк

Національний банк на єдиному минулого тижня тендері з річного рефінансування у п'ятницю, 22 квітня, надав п'яти банкам 1,35 млрд грн.

Про свідчать дані регулятора, передає Інтерфакс-Україна.

Водночас зазначається, що попит на купівлю банками депосертифікатів НБУ овернайт весь тиждень залишався високим, не опускаючись нижче за 58 банків і 168,3 млрд грн.

Нацбанк додав, що у п'ятницю 60 банків придбали депосертифікати на 184,2 млрд грн, що є абсолютним рекордом за обсягом.

Як повідомлялося, позаминулого тижня обсяг річного рефінансування склав 1,695 млрд грн, його одержувачами стали п'ять банків.

Нацбанк 16 квітня зазначив, що проводитиме тендери з рефінансування на строк до року один раз на тиждень – щоп'ятниці замість кожного дня, як це було раніше.

"Якщо в перші дні війни попит з боку банків на підтримку ліквідності був значним, то зараз вони навпаки достроково повертають залучені кредити рефінансування", – пояснили таке рішення в НБУ.

Уточнювалося, що у разі потреби Національний банк може оголошувати тендери щодо надання кредитів рефінансування та в інші дні тижня.

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банки (6972) НБУ (9305) рефінансування (361)


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