Нацбанк видав кредити рефінансування на 1,3 мільярда
Національний банк на єдиному минулого тижня тендері з річного рефінансування у п'ятницю, 22 квітня, надав п'яти банкам 1,35 млрд грн.
Про свідчать дані регулятора, передає Інтерфакс-Україна.
Водночас зазначається, що попит на купівлю банками депосертифікатів НБУ овернайт весь тиждень залишався високим, не опускаючись нижче за 58 банків і 168,3 млрд грн.
Нацбанк додав, що у п'ятницю 60 банків придбали депосертифікати на 184,2 млрд грн, що є абсолютним рекордом за обсягом.
Як повідомлялося, позаминулого тижня обсяг річного рефінансування склав 1,695 млрд грн, його одержувачами стали п'ять банків.
Нацбанк 16 квітня зазначив, що проводитиме тендери з рефінансування на строк до року один раз на тиждень – щоп'ятниці замість кожного дня, як це було раніше.
"Якщо в перші дні війни попит з боку банків на підтримку ліквідності був значним, то зараз вони навпаки достроково повертають залучені кредити рефінансування", – пояснили таке рішення в НБУ.
Уточнювалося, що у разі потреби Національний банк може оголошувати тендери щодо надання кредитів рефінансування та в інші дні тижня.
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